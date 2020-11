El director Tristram Shapeero se disculpa por burlarse del actor Lukas Gage

El artista finalmente se refirió a sus criticados comentarios.

El director Tristram Shapeero ha confirmado públicamente que él es el director al otro lado de la ahora infame audición de Zoom de Lukas Gage. Pero, según Shapeero, quiso decir sus palabras aparentemente críticas de una manera diferente.

El director británico, cuyos créditos incluyen Veep, Unbreakable Kimmy Schmidt y Never Have I Ever, presentó una pieza escrita para Deadline. En el ensayo titulado "Zoom and Doom; una audición en línea sale mal", Shapeero primero repitió los comentarios no silenciados que hizo durante su reunión de agosto que se volvió viral el 20 de noviembre cuando Gage publicó un clip en línea.

"A pesar de lo que probablemente sea un consejo sabio: decir lo menos posible y dejar que esto pase, he decidido dar un paso al frente, asumir la responsabilidad, dar las disculpas que el Sr. Gage se merece y ofrecer algunos antecedentes para mis inaceptables e insensibles comentarios", escribió Shapeero antes de identificarse.

Después de ofrecer al actor una "disculpa sincera y sin tapujos" por su comportamiento, el director reconoció que Gage "se merecía algo mejor".