¿El nuevo tatuaje de Megan Fox es un tributo a Machine Gun Kelly?

¡Se podría decir que las cosas se están poniendo bastante serias!

Machine Gun Kelly y Megan Fox hicieron su debut como pareja en la alfombra roja de los American Music Awards 2020 el domingo por la noche, pero puede que su relación no sea lo único que debutaron. Megan caminó por la red carpet y sorprendió con un top verde esmeralda asimétrico con falda a juego, y mostró algo de tinta fresca en la clavícula.

Según los detectives de Twitter (como de costumbre), el tatuaje parece decir "el pistolero". Según los fans, "el pistolero" es uno de los varios apodos del músico, cuyo nombre real es Colson Baker.

Esta no es la primera vez que la pareja ha provocado rumores sobre la posibilidad de que su relación haya quedado impresa en su cuerpo. De hecho, Megan puede haber hecho referencia a este tatuaje en el reciente álbum de MGK, Tickets To My Downfall.