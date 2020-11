Todo lo que sabemos sobre Vanessa Hudgens y su cita con el beisbolista Cole Tucker

Vanessa agregó, "No importa si están en el ojo público o no. Si algo prefiero que no lo estén, ya veremos, ya veremos".

En enero, E! News confirmó que Vanessa y Austin Butler se separaron después de casi nueve años juntos. Desde entonces, Vanessa ha tratado de vivir su mejor vida como soltera mientras trabaja duro como actriz.

"No hay rencores en absoluto", compartió una fuente en ese momento. "Se tienen mucho respeto el uno por el otro".