¿Rihanna protagonizará Black Panther 2?

Desafortunadamente, los rumores no son verdad. Rihanna no ha sido elegida para la próxima película. De hecho, no hay evidencia que respalde estas afirmaciones, y no parece que vaya a suceder.

La ganadora de nueve premios Grammy es mejor conocida por su música, pero a lo largo de los años ha tardado un poco en ponerse frente a la pantalla grande.

La producción de Black Panther 2 comenzará en julio de 2021 en Atlanta. La película está planeando tentativamente un estreno en 2022.