La dulce forma en que Ariana Grande parece haber honrado a Mac Miller en positions

GC Images

"Me acabo de enterar de que en el nuevo álbum de Ariana pone grillos cada vez que una línea tiene la palabra cielo", tuiteó un usuario, "que es un tributo a la canción Crickets de Mac Miller, porque ella piensa en él como su ángel de la guarda que la cuida desde el cielo. No estoy bien, nadie me hable durante la próxima semana".

Ciertamente no es la primera vez que ella honra a su amor. En la canción de 2019 thank u, next, ella canta, "Ojalá pudiera decirle gracias a Malcolm porque él era un ángel".

También se cree ampliamente que su canción imagine trata sobre él, y varias de las letras hacen alusión a su canción de 2016, Cinderella.