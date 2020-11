Max Ehrich acusa a Demi Lovato de sacarle provecho a su ruptura

Esta no era la primera vez que Lovato hacía referencia a la ruptura. También pareció aludir a ella en su canción Still Have Me.

En cuanto a Ehrich, ha publicado sobre el drama de su relación muchas veces en las redes sociales. Incluso afirmó que se enteró del final del compromiso leyendo un tabloide en el set de su película Southern Gospel. Aunque, una fuente le dijo a E! News: "Demi se lo dijo de antemano".