Michael J. Fox recuerda la “pesadilla” que vivió junto a la princesa Diana

Una de las noches más top de su vida se convirtió en una gran tortura.

La princesa Diana era tan fascinante que casi arruinó uno de los estrenos de películas más importantes de la carrera de Michael J. Fox.

Mientras estaba en The Tonight Show, el actor, que acababa de publicar sus nuevas memorias No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality, le dijo al presentador Jimmy Fallon que estaba sentado junto a la fallecido royal en el estreno de Londres de su película de 1985 Back to the Future.

"Ella estaba sentada a mi lado", le explicó Fox al presentador del programa de entrevistas. "Las luces se apagan y comienza la película y me doy cuenta de que soy un bostezo falso y un brazo extendido de estar en una cita con ella, lo cual es muy gracioso".

Entonces Fox tuvo que orinar, que fue cuando las cosas se complicaron.

"Por el resto de la película, estoy sentado allí, como, muriendo. No puedo decirle nada y no puedo alejarme de ella porque no puedo darle la espalda", compartió, probablemente refiriéndose a la regla de etiqueta que dice que nunca debes darle la espalda a la Reina. "Así que fue solo una agonía, podría haber sido la mejor noche de mi vida, pero fue solo una pesadilla. Una pesadilla para hacer pipí".