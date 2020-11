Lady Gaga podría protagonizar su próxima película junto a Brad Pitt

Nuevos reportes vinculan profesionalmente a Mother Monster con este eterno galán de la gran pantalla.

Desde Bradley Cooper hasta Brad Pitt, la cantante convertida en actriz Lady Gaga realmente sabe cómo elegir a un protagonista.

E! News supo que la artista de Chromatica está en conversaciones para unirse a Pitt en el próximo thriller de acción Bullet Train. Aún no se ha llegado a un acuerdo y las negociaciones se encuentran en las primeras etapas.

Basada en el libro Maria Beetle de Kotaro Isaka, la película trata sobre cinco asesinos que se encuentran en un tren en circunstancias misteriosas. Hasta el momento, se desconoce el papel de Gaga, pero ciertamente parece que la película abrirá un nuevo género de actuación para la triple amenaza, que ya obtuvo un Globo de Oro por la espeluznante serie American Horror Story: Hotel y una nominación al Oscar en la categoría de drama por A Star Is Born.

Recientemente, Gaga se ha centrado principalmente en la música. Ella lanzó su álbum Chromatica en mayo, que cuenta con sencillos como Stupid Love y Rain On Me, que presenta a Ariana Grande. Aunque el cantante de Born This Way planeaba embarcarse en una gira de conciertos este verano, se retrasó debido a la pandemia de coronavirus.