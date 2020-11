Diplo niega las acusaciones de “pornografía de venganza” en su contra y enfrenta una orden de restricción

Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Ella alega en su declaración en apoyo de la orden de restricción que la única persona que tenía esa foto aparte de ella era él", dijo Bloom.

Diplo no ha comentado sobre las acusaciones. E! News contactó a su equipo para recibir comentarios, pero no ha recibido respuesta. Según el expediente judicial, se fijó una audiencia de orden de restricción para el 8 de diciembre.

El mes pasado, Diplo apareció en otros titulares cuando los fanáticos de la personalidad de las redes sociales de 19 años Quenlin Blackwell expresaron su preocupación después de que ella dijo que estaba viviendo con el músico de 41 años.

La especulación llevó a Diplo y Blackwell a abordar el asunto públicamente.

"Soy una adulta", tuiteó ella, el 25 de octubre. "No me están preparando. Las relaciones platónicas existen. He estado viviendo aquí durante más de un año... Diplo me ha dado la oportunidad y la seguridad de crear. Diplo y su equipo son mis mentores y su equipo me ha salvado en numerosas ocasiones de los bichos raros en Los Ángeles. Mis padres confían en él. Yo confío en él. Todos me hacen sentir repugnante. Diplo es mi padre de Los Ángeles... nada más".