El ex de Naya Rivera, Ryan Dorsey, presenta una demanda por homicidio culposo en nombre de su hijo Josey

Según el papeleo, "Josey buscó en vano una cuerda para ayudar a su madre a volver al barco".

"Entonces Josey miró hacia el agua en busca de su madre y vio que Naya había desaparecido", indicaron los documentos. "Josey gritó pidiendo ayuda y lloró solo en el bote hasta que un agente de arrendamiento de botes de PMC lo encontró más de una hora después".

Después de una búsqueda de varios días por parte de las fuerzas del orden y el personal de emergencia, Naya fue encontrada muerta el 13 de julio. Tenía 33 años. Según la demanda, su cuerpo fue recuperado en un "área donde el agua tiene entre 25 y 30 pies de profundidad con una plataforma submarina cercana que tenía entre 65 y 70 pies de profundidad, y está congestionada con escombros pesados ​​y árboles que se elevan a casi 20 pies de distancia del lecho del lago".

El médico forense del condado de Ventura determinó que la causa de la muerte de Naya fue por ahogamiento y que su forma de muerte fue un accidente. La difunta actriz fue enterrada en Los Ángeles en julio. Según los documentos de la corte, los demandantes alegaron que el ahogamiento fue "totalmente prevenible" y afirmaron que "la negligencia de los acusados ​​fue un factor sustancial que provocó la muerte de Naya por ahogamiento".

"Dada la condición física excepcional de Naya, su relativa juventud, sus sólidas habilidades de natación y su poderoso amor por Josey, seguramente luchó poderosamente para regresar al bote y sucumbió al agotamiento durante al menos unos minutos", indicaba el papeleo en un punto. "Durante esos minutos, es posible que Naya no supiera si Josey regresó al bote, ya que, a pesar de los informes inexactos de los acusados, Naya no empujó a Josey de regreso al bote, pero seguramente sabía que se estaba muriendo y no lograría volver con su hijo ".