Shawn Mendes revela cuál fue el “mejor regalo” que recibió durante su cuarentena con Camila Cabello

No todo fue malo durante la época de aislamiento estricto…

Nada detiene a Shawn Mendes, ni siquiera la cuarentena.

Al comienzo de la pandemia de coronavirus, la cantante se enfrentó a mucha incertidumbre a la hora de hacer giras y hacer nueva música. Pero en un adelanto exclusivo de su entrevista con Zane Lowe en Apple Music, Shawn se abre sobre el lado positivo que encontró al tomarse el tiempo para disminuir la velocidad.

"La pandemia que está sucediendo y el aislamiento y la cuarentena han sido aterradoras y realmente duras, pero algo realmente hermoso para mí salió de ella, que es que no puedes irte", explicó el joven de 22 años. "Quietud."

"Fui a Miami y estaba viviendo con Camila [Cabello] y sus padres y su hermana y yo estaba en pánico durante la primera semana como si no hubiera forma de que fuera a hacer un álbum", continuó Shawn. "Y luego, cuando empecé a acostumbrarme a lo agradable que es estar en el mismo lugar todas las noches, tener una película, preparar la cena con la familia y lavar la ropa. Sé que suena un poco tonto, pero cuando has estado recorriendo el mundo desde que tienes 15 años, no recuerdo la última vez que olí la ropa limpia. Es un olor agradable. Es un olor realmente relajante. Se siente como si estuviera creciendo ".

Esto también permitió que el ganador del Grammy se volviera creativo y comenzara desde cero con un álbum completamente nuevo.