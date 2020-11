Isaiah Washington revive su viejo drama de Grey’s Anatomy con Katherine Heigl

Como recordarán los fanáticos, en esa época hubo drama tanto dentro como fuera de Grey's Anatomy. Según People, Isaiah se refirió a un supuesto encuentro en el set entre él y T.R. en los Globos de Oro 2007.

"No, no llamé a T.R. una ma**ca. Nunca sucedió, nunca sucedió", dijo Isaiah en la sala de prensa en ese momento. "No hay forma de que pueda hacer algo tan vil y horrible, no solo a un compañero de reparto, sino a un ser humano".

Después de la ceremonia de premiación, Katherine no reprimió sus pensamientos sobre la terrible experiencia. "Voy a ser realmente honesta en este momento, él simplemente no necesita hablar en público. Punto", le dijo a Access Hollywood, según People. "Lo siento, no hace falta decirlo, no estoy de acuerdo".

Cuando se le preguntó si T.R. estaba herido, ella respondió, "No veo cómo no podrías estarlo en esas circunstancias".

"Siento que esto es algo que debería ser muy interno con lo que debemos lidiar", agregó. "T.R. es mi mejor amigo. Lo haré todo por ese niño".