Natalia Streignard revela la enfermedad crónica por la que se retiró de la actuación

"Yo cuando decidí dejar la televisión ya tenía 38 años, entonces yo sabía que tenía que someterme a tratamientos hormonales, pero estaba dispuesta".

Continuó: "Te llenan la cabeza de cosas diciendo que las hormonas dan cáncer, que mientras más cosas te inyecten de repente te puedes causar un problema grave de salud, que no inventes tanto y uno dice: 'Es que yo no estoy inventando, o hago esto o no tengo hijos'".