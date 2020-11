Mira la conmovedora reacción de Kim Kardashian ante el holograma de su padre

Tal y como lo imaginamos... ¡Todo fue un mar de lágrmas!

Como recordarán los fanáticos, en honor al cumpleaños número 40 de Kim Kardashian en octubre, su esposo Kanye West continuó poniendo la barra alta para regalos únicos cuando la sorprendió con un holograma de su difunto padre, Robert Kardashian.En ese momento, la estrella compartió un video del presente, descrito por ella como un "holograma del cielo". Sin embargo, los fanáticos ahora han podido ver cómo reaccionaron la madre de cuatro hijos, sus hermanas y la matriarca Kris Jenner cuando lo vieron.

En un video que la estrella de Keeping Up With the Kardashians publicó en Instagram, pero que ya fue eliminado, Kim, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian y Kris aparecen sentadas limpiándose las lágrimas mientras termina el holograma. Parece que Kim también estaba hablando por teléfono con Kanye y le agradeció por el conmovedor regalo. Alguien, aparentemente Khloé, también preguntó si podían volver a verlo.

El regalo fue obviamente apreciado por la cumpleañera, que perdió a su padre en 2003, poco después de que le diagnosticaran cáncer de esófago. El famoso miembro del equipo legal de O.J. Simpson tenía 59 años cuando murió.