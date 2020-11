Ester Expósito se sincera sobre sus problemas de ansiedad

Asimismo, más allá de las apariencias, Ester Expósito tiene claro que lo que sus más de 26 millones de seguidores en Instagram (el único perfil social que tiene en Internet) ven en sus fotos, videos, historias, no la representa del todo.

"Me planteo si me gusta tanto la foto como para subirla (…), pero luego al final no le doy más vueltas porque no me van a conocer a través de mi Instagram. Soy mucho más de lo que muestro ahí, lo mejor de mí la gente no lo ve y lo peor tampoco".

Más detalles, en el video de arriba.