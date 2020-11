Khloé Kardashian le dice a Tristan Thompson exactamente cómo se siente sobre su reconciliación

¿Khloé Kardashian sigue enamorada de Tristan Thompson?

En el final de la temporada 19 de Keeping Up With the Kardashians, la magnate de Good American le reveló a su ex cómo se sentía acerca de que se reconciliaran románticamente. Esta conversación sincera se produjo después de que Tristan se convirtiera en un pilar de apoyo para Khloé durante la pandemia de coronavirus.

De hecho, durante una charla con Kris Jenner, Kim Kardashian, Scott Disick y Rob Kardashian, Khloé dijo que Tristan había intentado hacer algo "todos los días". Mientras Khloé le aseguraba a su familia que ella y Tristan solo "picoteaban" en cuarentena, las estrellas de KUWTK estaban convencidas de que algo más estaba pasando.

"Mi familia se mete en todo, todo el maldito tiempo", dijo Khloé en un confesionario. "Es extraño, pero me encanta. A veces, tengo que procesar las cosas... está bien seguir los movimientos. No tenemos que simplemente saltar de la A a la Z".

Por lo tanto, después de las bromas juguetonas de su familia, Khloé sintió que era hora de abordar el estado de su relación con Tristan. Sin embargo, antes de que esto pudiera suceder, Khloé tuvo que averiguar cómo se sentía realmente por el padre de True Thompson.