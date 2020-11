Cardi B se disculpa por desatar polémica en una portada de revista

Cardi B publicó en su historia de Instagram el martes por la noche para aclarar sus intenciones...

"Cuando hice la sesión de Reebok, los creativos me decían: 'Vas a representar a una diosa, que ella representa la fuerza, la feminidad y la liberación'. Y eso es algo que me encantó. Y pensé que era una tontería, pero si la gente piensa que estoy ofendiendo su cultura o su religión, quiero decir que lo siento.

Continuó: "Esa no era mi intención. No me gusta faltar al respeto ni la religión de nadie. No me gustaría que la gente ofendiera mi religión".