La reacción de Kourtney Kardashian ante los planes de rehabilitación de Scott Disick

Scott Disick busca ayuda.

En este adelanto de Keeping Up With the Kardashians, el padre de tres le revela a Kourtney Kardashian su decisión de buscar tratamiento. Como recordarán los lectores de E!, a principios de este año, la estrella de Flip It Like Disick entró en rehabilitación para trabajar en "traumas pasados".

Y, como Scott comparte en las nuevas imágenes de arriba, la cuarentena por el coronavirus sacó a la luz ciertas luchas que estaba enfrentando.

"No sé, todo esto de quedarse adentro por el COVID, sin estructura, simplemente no funciona para mí", comparte Scott con Kourtney. "Es como que me hace sentir que no puedo soportar quedarme en casa, no trabajar".

A medida que continúa, Scott detalla cómo ha tratado de mantenerse ocupado durante el aislamiento.

"Como, alquilar una casa en Malibú para escapar y eso se convirtió en un total espectáculo de mierda con los paparazzi", se lamenta aún más. "Ok, esto no es un santuario en absoluto."

En un confesionario, Scott siente que está "perdiendo todo este tiempo" y no puede tener "ninguna privacidad".