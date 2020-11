¿Cuánto tiempo puede estar detenido Eleazar "N"?

Froylán Díaz Elizalde confía en que su cliente saldrá antes, ya que él no debería estar ahí porque, aseguró, las autoridades se están aprovechando del estatus de figura pública de Eleazar "N".

"Por el delito es de uno a seis años, pero se te baja a la media y se puede salir bajo fianza o con amparo. En el peor de los casos podría estar hasta seis meses en el Reclusorio Norte", indicó. "La ley está protegiendo mucho a las mujeres, es más si no fuera quien es, si no fuera una persona famosa no estaría en Reclusorio ni siquiera hubieran iniciado la averiguación en el Ministerio Público".