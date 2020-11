Dulce María aclara lo que sabe sobre su participación en el próximo encuentro de RBD

"No sé qué vayan a hacer, pero está padre, como les digo, es algo que sembramos todos con todo el corazón, que todos somos parte, así que está padre que se haga un tributo a un proyecto tan importante...", expresó. Asimismo, Dulce María aprovechó el espacio para aclarar de nuevo su negativa a formar parte de este concierto, siendo una de las voceras de RBD y Rebelde desde su separación.

"No es que no quiera, sino que no puedo, tanto la pandemia como un embarazo se viven de manera diferente en cada mujer y persona... Esto era muy rápido, era cuestión de este año o máximo marzo del próximo año. Y primero Dios, mi bebé nace en diciembre, y en marzo, que era como la fecha límite, voy a estar lactando o en post-parto. No tengo ni idea de cómo me va a ir".

