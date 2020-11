Las veces más épicas que las Kardashian-Jenner callaron las críticas

El año pasado, por ejemplo, Kylie Jenner dejó las cosas claras después de que Alex Rodríguez contara acerca de la conversación que tuvieron en la Gala del Met. En su historia para Sports Illustrated, el prometido de Jennifer López habló sobre sentarse en la misma mesa que la estrella de E!

"Kylie estaba hablando de Instagram y su lápiz labial, y lo rica que es", dijo Rodríguez al medio. Después de enterarse de su afirmación, Kylie respondió en Twitter y escribió: "Umm, no, no lo hice. Solo hablamos de Game of Thrones".