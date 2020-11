La fuerte consecuencia de la impactante pelea de Kendall y Kylie Jenner

¿Es hora de seguir adelante?

En este nuevo clip de Keeping Up With the Kardashians, Kendall Jenner revela que todavía no ha hablado con su hermana Kylie Jenner después de su pelea en Palm Springs. Sin embargo, a medida que continúa la pandemia de coronavirus, los seres queridos de Kendall alientan a la supermodelo a hacer las paces con el magnate de Kylie Cosmetics.

"Nunca supe de ella, ni siquiera un poquito, lo cual es raro", comparte Kendall con Kris Jenner, Kim Kardashian y Khloé Kardashian. "¿Ha sido casi qué?"

Khloé responde, "Ha pasado aproximadamente un mes".

En un confesionario, Kendall habla de su "gran pelea" con Kylie.

"Ha pasado mucho tiempo y no he sabido nada de ella", dijo la estrella de E! de 25 años. "Es realmente extraño, nunca hemos pasado tanto tiempo sin hablar".

Mientras continúa la conversación, Khloé revela que le envió un mensaje de texto a Kylie y obtuvo una respuesta inesperada.

"Le envié un mensaje de texto y le dije, 'Entonces, ¿por cuánto tiempo no vas a hablar con Kendall?'", afirma la creadora de Good American. "Y ella me enloqueció".