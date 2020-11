Así, Shawn Mendes y Camila Cabello llevan su relación a un nuevo nivel

Esta dulce adición es uno de los grandes logros que la joven pareja ha alcanzado en su relación en 2020. A principios de este año, el dúo se aisló en la casa de Camila en Miami en medio de la pandemia de coronavirus.

Mientras tanto, el ídolo canadiense aprovechó los últimos meses para trabajar en su próximo disco y en su documental, In Wonder, donde destaca la importancia de la ex Fifth Harmony en su vida.