Sean Connery murió a los 90 años

Hollywood ha perdido una leyenda.

El actor escocés ganador del Oscar, Sean Connery, el primero de siete actores en interpretar a James Bond en una película, falleció a los 90 años.

Murió en las Bahamas, donde había pasado sus últimos años. Un comunicado emitido este sábado 31 de octubre a E! News en nombre de su familia señaló que su esposa Micheline y sus dos hijos, Jason y Stephane, confirmaron que murió pacíficamente mientras dormía, rodeado de su familia.

Habrá una ceremonia privada seguida de un memorial aún por planificar una vez que haya terminado la pandemia de COVID-19, agrega el comunicado.

Jason dijo en un comunicado a la BBC, "Todos estamos trabajando para comprender este gran evento, ya que solo sucedió hace muy poco, a pesar de que mi papá no se ha sentido bien durante algún tiempo. Un día triste para todos los que conocieron y amaron a mi papá y una triste pérdida para todas las personas de todo el mundo que disfrutaron del maravilloso regalo que tenía como actor".

Los productores que trabajaron en varias películas de James Bond también anunciaron la muerte del actor en la cuenta de Twitter de la exitosa franquicia del súper espía.

"Sir Sean Connery murió a la edad de 90 años", decía la publicación, usando el título que recibió la estrella en 2000 cuando fue nombrado caballero por la reina Isabel II. Él recibió el honor por su contribución a las artes.

"Fue el primer actor en interpretar a James Bond en la pantalla grande en Dr. No en 1962, From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice y Diamonds Are Forever siguieron", continuó la publicación.