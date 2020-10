Los mejores momentos del bromance entre Alejandro Speitzer y Carlos Cuevas

"La lucha constante de mi personaje es construirse una coraza impermeable para asumir todo aquello que el Régimen le da y todo lo que tiene él que corresponder. Su lucha interna es muy interesante", dijo Ale en una entrevista con el portal ecartelera.com

Ambos fueron consultados acerca de las críticas que a veces surgen por el hecho de que actores heterosexuales interpreten a personajes gays. Carlos dijo: "Yo nunca me he pronunciado alrededor de mi orientación sexual personal, no sé por qué se me asume una orientación sexual u otra".