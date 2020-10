El nuevo problema legal que podría afectar a Paulina Rubio en la disputa por la custodia de su hijo mayor

Durante un reciente encuentro en los juzgados, la guardiana asignada por la corte para analizar la salud mental del pequeño Nicolás compartió sus conclusiones tras conversar con él: "... Es un pequeño sumamente protector no sólo con su mamá, sino también con su papá. Cuando empezamos a platicar de los problemas de sus papás, se puso muy nervioso y empezó a mentirme, pero no porque no me tenga confianza, es normal, un mecanismo de defensa, lo dije antes y lo confirmo, necesita terapia individual, un espacio sólo para él".