Así fue cómo Tristan Thompson apoyó a Khloé Kardashian durante su padecimiento de Coronavirus

El atleta demostró que está ahí para apoyar a Koko.

En un nuevo episodio de Keeping Up With the Kardashians, las Kardashian-Jenner se encontraron en cuarentena debido a la pandemia de coronavirus. Comprensiblemente, este fue un momento confuso e inquietante para la familia, especialmente porque el virus los golpeó cerca de casa.

Tanto Khloé Kardashian como Kanye West mostraron síntomas de COVID-19 y se aislaron de sus seres queridos. Mientras Kim Kardashian mantenía la morada de West en pie, Tristan Thompson se aseguró de cuidar a su hija True Thompson mientras Khloé se recuperaba.

"Esto apesta. No tienes idea del tipo de migrañas que tengo en este momento. Probablemente, la peor que he tenido", compartió Khloé con Kim por teléfono. "He estado vomitando y ha sido malo".

Según Kim, la enfermedad de su esposo también continuó. Con respecto a los resultados de sus pruebas, Khloé dijo que podría tomar más de una semana ya que "todo está tan atrasado".

"No quieren que me acerque a True", señaló la magnate de Good American. "Gracias a Dios que Tristan está en la ciudad".