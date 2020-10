Kanye West sorprende a Kim Kardashian con un realista holograma de su difunto padre

Videos relacionados : Kanye West sorprende a Kim Kardashian con un holograma de su difunto padre

Kanye West le dio la oportunidad a Kim Kardashian de escuchar amorosa palabras de su fallecido padre, Robert Kardashian.

A propósito del cumpleaños 40 de la estrella de E!, su esposo volvió a lucirse con una gran sorpresa. Míralos en el video y entérate de todos los detalles.

El pasado 21 de octubre, Kim celebró su cumpleaños Nº 40, y si bien ella tenía planeada una épica fiesta, la pandemia de Coronavirus cambió sus planes por completo. Sin embargo, la estrella de Keeping Up With the Kardashians encontró otra fabulosa manera de festejar con sus amigos y familiares más cercanos.