Khloé Kardashian responde a las críticas contra Kim Kardashian y su viaje de cumpleaños

La fundadora de Good American salió al rescate y defendió a su hermana mayor.

El pasado 21 de octubre, Kim Kardashian celebró su cumpleaños Nº 40, y si bien ella tenía planeada una épica fiesta, la pandemia de Coronavirus cambió sus planes por completo. Sin embargo, la estrella de Keeping Up With the Kardashians encontró otra fabulosa manera de festejar con sus amigos y familiares más cercanos.

Esta semana, la creadora de KKW Beauty reveló que se fue de viaje a un destino exclusivo y tropical para conmemorar sus 40 con sus seres queridos.