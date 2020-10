Videos relacionados : ¿De dónde salió el nombre de Kima?

Es una pregunta que los fans de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza llevan haciéndose desde el nacimiento de la pequeña.

No es un secreto que Kima llegó a cambiar la vida de la pareja de youtubers hace un poco más de un año. Los dos han dejado claro que su mayor prioridad en este momento es su hija y que no hay nada que no estarían dispuestos a hacer por ella.