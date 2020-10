¡Gwen Stefani y Blake Shelton se comprometieron!

Blake fue tan lejos como para decir, "Gwen me salvó la vida. ¿Quién más en la tierra podría entender pasar por un divorcio de alto perfil con otro músico?"

Y aunque Gwen ha correspondido su amor en varias entrevistas desde que los dos estuvieron vinculados, se apresuró a dejar de lado los rumores de que se dirigían al altar.

Durante una entrevista anterior con The Tommy Show de 94.7 Fresh FM, la líder la diseñadora negó los informes en ese momento de que estaba lista para casarse con el cantante country.

"Vamos a verlo un día a la vez. Todo está loco en este momento, así que no, absolutamente no. ¿Te imaginas la cantidad de chismes e historias extrañas que inventa la gente? A mí, me hace reír todos los días. De hecho, busco en Google mi nombre sólo para poder ver lo próximo que sucederá, porque se ha salido de control".