¡Se viene la temporada 2 de Yo Nunca! y esto es lo que tienes que saber

En Variety fueron los primeros en confirmar de los planes de la nueva temporada. En el reporte señalan: "Never Have I Ever tomará todas las precauciones habituales de COVID-19", continuaron, "la noticia del regreso del programa al set llega aproximadamente cuatro meses después de que Netflix lo renovara para una segunda temporada".

Su protagonista Maitreyi Ramakrishnan se hizo eco de la noticia en Twitter y lo confirmó.