Rob Kardashian regresa a KUWTK para celebrar el cumpleaños 40 de Kim Kardashian

¡Todos celebramos a Kim Kardashian!

Este 21 de octubre se estrenó un capítulo especial de KUWTK, titulado Keeping Up With the Kardashians: Kim's 40th Birthday Special, donde las Kadashian-Jenner se reunieron para rendir homenaje a los mejores momentos de Kim en el show, en honor a su cumpleaños histórico.

Kris Jenner inició el segmento diciendo, "Hoy estamos filmando los mejores momentos de Kim frente a las cámaras como una forma de celebrar su cumpleaños 40".

¿Qué lo hizo aún más especial? El muy privado Rob Kardashian se unió a Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner y Scott Disick para esta celebración retrospectiva.

Al estilo típico de las Kardashian, hubo muchas burlas mientras celebraban los más de 10 años de Kim frente a las cámaras.

Por ejemplo: Khloé le recordó inmediatamente a la familia el breve período de Kim como estrella del pop. En un momento, la anfitriona de Revenge Body bromeó diciendo, "¡Vamos a mejorar mi ritmo!", haciendo referencia al tema de Kim.

El magnate de SKIMS bromeó, "¿Podemos no hacerlo?"

Mientras se veía grabar Jam (Turn It Up), se rió y lo recordó como algo tan "tan vergonzoso".

"Oh, Dios mío, no puedo", dijo Kim entre risas. "Ni siquiera puedo escuchar mi voz".