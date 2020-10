Carole Baskin, estrella de Tiger King, se declara bisexual

Baskin, quien inspiró una canción viral de TikTok, apareció en Dancing With the Stars este otoño para ayudar a mejorar su reputación. Durante su segunda semana en el show, terminó llorando mientras hablaba de la confusión que ha enfrentado desde que Tiger King debutó.

"Tiger King realmente enalteció a los abusadores de animales y me hizo villana por tratar de detener el abuso animal", dijo. "Entonces, me sentí realmente traicionada por eso... Tiger King falló el pase. Realmente debería haber estado enfocado en los animales. Así que, espero que Dancing With the Stars lo haga".