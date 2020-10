Las 5 revelaciones más impactantes de Kim Kardashian en su entrevista con David Letterman

La aparición de Kim en My Next Guest Needs No Introduction se produce después de que su esposo Kanye West se sentara con el ex presentador nocturno en la segunda temporada. Así que ahora, el rapero de I Love It estaba en la audiencia, junto a Kris Jenner, Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian, apoyando a Kim.

Antes de que se estrene la entrevista completa de Kim con David, durante cumpleaños número 40 de la estrella de KUWTK (21 de octubre), aquí están cinco de sus mayores revelaciones.