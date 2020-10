Malika Haqq impacta a Khloé Kardashian con un “incómodo” chisme

Porque las mejores amigas siempre se cuenta todo…

En un nuevo adelanto de Keeping Up With the Kardashians, la embarazada Malika Haqq le revela a su mejor amiga Khloé Kardashian que alguien le envió un mensaje directo sobre su ex y el papá de su hijo, O.T. Genasis, aparentemente coqueteando con otra mujer.

Malika comienza, "Era una captura de pantalla de O.T. en los DM de otra chica".

Mientras Khloé mira más de cerca la captura de pantalla, lee en voz alta, "Alguien venga a buscar a este hombre".

Malika continúa revelando que le respondió al informante, "No es mi hombre, no es mi problema".

Mientras Khloé se sorprende de que su mejor amiga participe en el drama, Malika parece reírse de su respuesta.

"No quiero lidiar con el escrutinio o lo que la gente de afuera tiene que decir sobre O.T. y lo que está haciendo", comparte Malika en un confesionario. "¿Por qué todavía querría saber lo que está haciendo mi ex? No es asunto mío".