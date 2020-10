Eugenio Derbez terminó en el hospital tras debutar en Estados Unidos

"Es muy difícil hacer algo afuera (de México), pero ya entendí que lo más valioso es la familia", compartió en 2019 al Dallas News en plena promoción de Dora y la Ciudad Perdida.

"Me está costando muchísimo trabajo y voy bien, lo que pasa es que he tenido que reinventarme al cien por ciento. Estaba viendo un sketch mío hace una semana y me dio mucha nostalgia, pensé 'ay, qué ganas de regresar a hacer mis personajes de Armando Hoyos, de El Lonje Moco, donde me sentía como pez en el agua'… Aquí (en Estados Unidos) toda la comedia es mucho más medida, no te dejan hacer gestos grandes, todo tiene que ser muy contenido, muy real, muy aterrizado. Ahora veo La Familia P. Luche y la siento exageradísima, digo '¡Dios mío! ¿Qué estaba haciendo?'", agregó.