Issabela Camil comparte sus razones para no participar en Luis Miguel, la serie 2

En 2018, durante un encuentro con algunos medios, Issabela Camil externó su enojo por la manera cómo se contó su historia.

"Que de repente se viera tan expuesta esa parte de mi vida que cuidé y que no quise compartir, me causó estrés y me causó enojo porque no fue decisión mía sacarlo a la luz", reveló.

Previo al estreno de Luis Miguel, la serie, Issabela reveló que ella ya sabía que sería Camila Sodi quien la interpretaría en la pantalla y dijo que estaba muy contenta de que fuera ella, "es una persona que conozco, que la quiero mucho, y pues a ver qué tal la hace de mí... Sí fue una relación larga y veamos qué sale, a ver qué tan cierto es todo", contó a las cámaras de Ventaneando en abril de 2018.