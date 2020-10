Julián Gil pierde la patria potestad de su hijo con Marjorie de Sousa

La estrella de Por amar sin ley tomó sus redes sociales para contar que no existía ninguna demanda nueva contra él, sino que se trataba de la misma batalla: la custodia del pequeño.

En el video, el actor contó además las razones que lo llevaron a dejar México: gente cercana a Marjorie lo habría amenazado.

Asimismo, afirmó "¿Para qué yo quiero la patria potestad de mi hijo si no me sirve de nada? Hoy la tengo y sólo me sirve para pagar pensión, pagar pensión, pagar pensión, soy una chequera".