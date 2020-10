Kunno se refirió al video sexual en el que supuestamente aparece

Sucedió luego de que se generara polémica al unirse a la lista de famosos que cobran por enviar saludos personalizados. "Voy a estar un momento fuera de redes sociales, porque necesito regresar a quien era. Yo se que no debería, pero ya no me siento a gusto conmigo ahorita. Lo lograron, me destrozaron", indicó.

Agregó: "No es un adiós, es un hasta pronto. Voy a regresar a brillar más que el sol, como siempre lo he hecho pero ahorita no puedo seguir así".

Kunno había explicado la razón por la que decidió cobrar a fans por sus saludos: "A veces tengo sesiones de fotos y tengo que contratar maquillistas, pagar a los fotógrafos. No crean que por ser alguien de internet todo es gratis o regalado, claro que no".