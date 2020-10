La crisis que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tuvieron en De viaje con los Derbez

"A mí especialmente el tipo de contenido, como de reality, mi experiencia no fue la mejor, yo me quedo con la ficción y me quedo con el teatro. Para mí fue como experimentar en un género nuevo y, la verdad, es que a mí el género no me terminó por encantar, el género reality", contó el actor a Hoy en mayo de 2019.

Ese mismo año, en septiembre, Aislinn compartió con Despierta América que le daba miedo lo que la gente vería de ella: "Sí siento que me salió lo peorcito de mí en ese viaje, tanto con Mauricio como con la familia. Yo estaba histérica, a mí me da mucha pena que salga esto. Gracias al no dormir nada durante un mes, más todas las confrontaciones, sí fue de mis toques de fondo de vida de los más cañones que he tenido… Está padre que vean que no es cierto, que vivimos crisis como todas las parejas".