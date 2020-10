Kenia Os recibe duras críticas de su madre y los fans se dividen

View this post on Instagram

Este dia mi corazón está de fiesta por que mi 👸 princesa llegó a su mayoría de edad oficialmente es una mujer adulta . Aunque ella siempre ha sido una mujer trabajadora que lucha por sus sueños y aplica en ella la frase que dice, que la constancia hace el éxito 🙌. TE AMO CON CADA PARTE SE MI SER HIJA MIA. 💕Y solo le pido a Dios llene tu caminar de amor, salud y felicidad. Gracias por formar parte de mi vida mi niña hermosa pero sobre todo gracias a Dios por permitirme verte crecer con salud. Las pruebas te hacen fuerte y ahora se que nuestra relación es fuerte por que Dioa moldea nuestro corazón ❤ Te amo por siempre. Atentamente.... tu mamá que esta orgullosa de ti muñeca hermosa 💖