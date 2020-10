Guía completa con todos los galanes de Emily in Paris y sus momentos más hot

No solo envidiamos la fabulosa vida de Emily Cooper en París, también los galanes de la serie del momento.

Mira el video con una guía completa de los chicos y sus momentos más hot.

Emily in Paris es el nuevo proyecto de Darren Star, creador de Sex And The City, y solo un día después de su estreno, se ha convertido en una de los shows más vistas dentro de Netflix. Y con obvias razones, ya que la serie plantea una trama interesante y además, busca convertirse en un nuevo ícono de la moda en el 2020.