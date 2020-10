La reciente transformación física de María Pedraza causa preocupación

Este mes, la actriz estrenará la cinta El verano que vivimos, a lado de Blanca Suárez. Durante una entrevista con Fotogramas, a propósito de esta historia, María Pedraza recordó con mucho cariño su paso por dos de las series españolas más exitosas.

"Es verdad que no es lo mismo, no es como vivir el día a día, que se hace una piña. Cuando acaba una serie sigues tu vida pero, si has mantenido una relación fuerte, eso perdura en el tiempo. Es la leche que pase eso. Tengo contacto hasta con compañeros de Ama', que hace cinco años de aquello".

Élite, en especial, ocupa un lugar importante en su corazón.

"Me acuerdo muchísimo porque me marcó. Cómo empezamos, cómo la fuimos construyendo entre todos desde cero, los ensayos… Disfruté muchísimo el personaje de Marina, tenía un montón de matices". Además, compartió, esta historia le dejó lecciones de por vida.

"Haciendo el junket, un chico nos dijo que sufría VIH y que se había sentido muy identificado con mi personaje. Se me ponen los pelos de punta al recordarlo".