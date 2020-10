Chrissy Teigen sufre pérdida de embarazo después de ser hospitalizada

Chrissy Teigen y John Legend perdieron el embarazo de su tercer hijo tras complicaciones.

La estrella y autora de libro de cocina había pasado semanas bajo un estricto régimen de reposo, y es que su tercer embarazo no ha sido nada fácil.

"Y es como un reposo en cama súper serio, como levantarse para orinar rápidamente y eso es todo. Me bañaba dos veces por semana, no me duchaba", le explicó a los fanáticos durante el fin de semana.