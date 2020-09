La prueba de que Chadwick Boseman fue un súper héroe en la vida real

En la edición mas reciente de Empire, la actriz británico-estadounidense Sienna Miller compartió su momento más impactante junto a la estrella de Black Panther. Sienna protagonizó junto a Chadwick la película del 2019 21 Bridges.

"No sabía si contar o no esta historia y nunca lo he hecho. Pero siento que ahora es el momento porque creo que es un testamento de la clase de persona que era" inició la actriz.

Los detalles en el video de arriba.