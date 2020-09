La razón por la que Aitana Derbez no seguirá los pasos de sus hermanos

En una reciente entrevista, Alessandra Rosaldo habló sobre la posibilidad de tener más hijos a lado de Eugenio Derbez.

"No, ya no. Ya no estamos en edad. En su momento lo llegué a pensar, lo llegamos a considerar, pero la verdad es que fue muy breve. Hubieran tenido que ser muy pegaditos. Pero no puedo sentirme más bendecida, agradecida y dichosa. No necesito absolutamente nada más"