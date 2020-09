Kris Jenner está celosa por la nueva chica de Corey Gamble

¿Hay una nueva dama en la vida de Corey Gamble?

En este nuevo clip de Keeping Up With the Kardashians, el novio de Kris Jenner intenta darle una lección a la famosa mamá, ya que ella no ha ayudado a criar a su nueva cachorra, Bridgette.

"Kris es la que quería al perro, pero yo hago el 99,7 por ciento de todas las tareas del perro", se lamentó Corey en un confesionario. "Entonces, lo que creo que tengo que hacer ahora es, toda la atención que solía darle a Kris, creo que debo dársela toda a Bridgette".

¿La esperanza de Corey? Este plan llamará la atención de Kris y ella comenzará a ayudar con el cuidado de Bridgette.