Así fue cómo Itatí Cantoral descubrió la infidelidad de Eduardo Santamarina con Susana González

"Siento que eso ya paso y podría decir yo tantas cosas que de hecho tú la sabes, porque otras personas la han dicho, pero siento que ya ni siquiera para mí es el momento de decirlo, no sé, si lo dijo Gloria Trevi o la mamá de Gloria Trevi, dijo, pero esa no es la verdad, pero alguien de la prensa dijo, 'pues sí señora pero la verdad no vende', muchas veces no interesan los hechos si no la historia que puedes contar..."