Lili Reinhart comparte su ''opinión impopular'' sobre el reencuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt

View this post on Instagram

Lo confesamos 😍 No podemos dejar de emocionarnos con el reencuentro de #JenniferAniston y #BradPitt y decidimos ir a nuestros archivos para regalarnos estas imágenes 😍 (Si eres del 0,00001% de la población que todavía no has visto su perfecto reencuentro, corre al link de nuestra BIO⬆️ ¡De nada!) [📸: Wireimages / Getty Images]